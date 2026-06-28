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Çanakkale'de denizde kaybolan 14 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'de denizde kaybolan 14 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı
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Çanakkale'de düğün için gittiği bölgede denize giren 14 yaşındaki N.B., boğulma tehlikesi geçirerek kayboldu. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'de denizde kaybolan 14 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Düğün için Çan'dan Çanakkale'ye gelen N.B. (14), saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Yapıldak köyü Saltık Mahallesi'nde denize girdi. N.B. ile E.C. (15) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. E.C. denizden kendi imkanlarıyla çıkarken, N.B. ise suyun içinde kayboldu. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kıyıda arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar denizde çalışma başlattı. AFAD personeli ise su altı görüntüleme cihazı ile sahilin kıyıya yakın kesimlerinde arama yaptı. Saat 19.30 sıralarında N.B'nin denizde cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan N.B'nin cansız bedeni, ambulansla hastane morguna kaldırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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