Çanakkale'de karı-kocayı öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tartışma yaşadığı karı kocayı öldürüp firar eden cinayet şüphelisi R.Ş. (46) yakalandı.

Olay dün saat 23.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Fatih mahallesi Edremit caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. Ayvacık ilçesinde Yediemin Otoparkı'nda henüz belirlenemeyen R.Ş. ile Barış Tekebaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ş. silahla Barış Tekebaş ile Tekebaş'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Duygu Tekebaş'ı vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Barış Tekebaş ile Duygu Tekebaş'ın hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Firar eden cinayet şüphelisi R.Ş. Ahmetçe köyü yakınlarında bir barakada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "22 Aralık 2025 günü saat 23.30 sıralarında Ayvacık İlçesi Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde, B.T. (2002) ve D.T. (2002) isimli şahıslar ateşli silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştur. Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; Olayı gerçekleştirerek firar eden şüpheli şahsın R.Ş. (1979) olduğu tespit edilmiş ve Ahmetçe Köyü kırsalında bulunan bir barakada kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE