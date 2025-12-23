Haberler

Çanakkale'de karı-kocayı öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

Çanakkale'de karı-kocayı öldüren cinayet şüphelisi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tartıştığı karı kocayı silahla öldüren R.Ş. yakalandı. Olayda hayatını kaybeden çiftin durumu acil müdahale ile belirlendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tartışma yaşadığı karı kocayı öldürüp firar eden cinayet şüphelisi R.Ş. (46) yakalandı.

Olay dün saat 23.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Fatih mahallesi Edremit caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. Ayvacık ilçesinde Yediemin Otoparkı'nda henüz belirlenemeyen R.Ş. ile Barış Tekebaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ş. silahla Barış Tekebaş ile Tekebaş'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Duygu Tekebaş'ı vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Barış Tekebaş ile Duygu Tekebaş'ın hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Firar eden cinayet şüphelisi R.Ş. Ahmetçe köyü yakınlarında bir barakada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "22 Aralık 2025 günü saat 23.30 sıralarında Ayvacık İlçesi Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde, B.T. (2002) ve D.T. (2002) isimli şahıslar ateşli silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştur. Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; Olayı gerçekleştirerek firar eden şüpheli şahsın R.Ş. (1979) olduğu tespit edilmiş ve Ahmetçe Köyü kırsalında bulunan bir barakada kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular

Sınırda büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

Olay adam Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
title