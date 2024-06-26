Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.34'te makilik alanda başladı. 11 dakika sonra ilk müdahale yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 10 uçak, 4 ilk müdahale aracı, arazöz ve su ikmal aracı 22 ve 225 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Yangından Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı etkilendi. Alevler içinde kalan bir arazöz kullanılamaz hale geldi. Yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE