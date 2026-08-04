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Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 15 Aranan Yakalandı, 9 Tutuklandı

Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 15 Aranan Yakalandı, 9 Tutuklandı
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Çanakkale'de 27 Temmuz-3 Ağustos'ta yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu ve kumar operasyonlarında maddelere el konuldu, 41 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulama ve denetimlerde 10 bin 388 şahıs ve 3 bin 71 araç kontrol edildi, 725 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı, 41 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu operasyonu

Narkotik uygulamalarında toplamda; 87,01 gam narkotik madde, 205 adet uyuşturucu hap, av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçundan işlem yapılan 3 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı. Uyuşturucu bulundurmak-kullanmak suçundan işlem yapılan 17 şüpheli işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Kumar operasyonu

İş yerine yönelik düzenlenen operasyonda 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kumarda kullanılan 37 bin 730 TL ve kumarda kullanılan materyallere el konuldu. Kumar oynayan 9 şüpheliye idari işlem uygulandı.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 90 şüpheli hakkında ise 'kabahatler kanunu' hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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