Çanakkale'de Boğulma Olayı: 78 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'nin Kepez beldesindeki halk plajında denize giren 78 yaşındaki Recep A., bir süre sonra gözden kayboldu. Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çanakkale'de denize giren yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan halk plajında 78 yaşındaki Recep A. denize girdi. Yaşlı adam bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sudan çıkarılan yaşlı adam sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Recep A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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