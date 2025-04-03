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Çanakkale'de Av Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Av Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde av sırasında tüfeğin kazara ateş alması sonucu Bahri Dindar hayatını kaybetti. Olay jandarma tarafından inceleniyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde av sırasında tüfeğin kazara ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bayramiç ilçesine bağlı Korucak köyünde yaşayan Bahri Dindar (55), sabah saatlerinde oğlu ve yeğeniyle ormana ava çıktı. Av sırasında Bahri Dindar tüfeğini yere koydu. Dindar, tüfeğini yerden aldığı sırada tetiği dala takıldı. Dala takılan tüfeğin ateş alması sonucu Bahri Dindar yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dinar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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