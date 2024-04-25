Çanakkale'de Assos-Troya Tünelinde Araç Yangını

Çanakkale'de Assos-Troya tünelinde seyir halindeki bir araç alev aldı. Troya Tüneli kısa süreli trafiğe kapatıldı. Olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını, saat 18.00 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Troya tünelinde meydana geldi. Ayvacık ilçesine seyir halinde olan Ozan A. yönetimindeki 10 LP 304 plakalı araç alev aldı. Sürücü Ozan A. durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Jandarma tünele trafik akışını durdururken, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle alev alev yanan araç söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını sonrası Assos-Troya tünellerindeki yoğun duman nedeniyle araç trafiği Nusratlı-Yeşilyurt rampalarından sağlandı. Dumanın etkisini yitirmesinin ardından tüneller tekrar trafiğe açıldı. - ÇANAKKALE