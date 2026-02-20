Haberler

Çanakkale'de aşırı yağışların riskleri masaya yatırıldı

Çanakkale'de aşırı yağışların riskleri masaya yatırıldı
Çanakkale'de Vali Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında aşırı yağışların yol açtığı durum ve muhtemel risklerin ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda riskli alanlar ve koordinasyon süreçleri görüşüldü.

Çanakkale'de Vali Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında aşırı yağışların meydana getirdiği mevcut durum ile muhtemel risklerin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresinde Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında Su Taşkınları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda il genelinde etkili olan aşırı yağışların meydana getirdiği mevcut durum ile muhtemel risklerin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; riskli alanlara ilişkin teknik tespitler, sahada yürütülen güçlendirme ve koruyucu altyapı çalışmaları ile kurumlar arası koordinasyon ve anlık müdahale süreçleri ele alındı. - ÇANAKKALE

