Çanakkale'de arızalanan lastik botla sürüklenen 8 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları arızalanınca sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'KB-32' tarafından 8 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE