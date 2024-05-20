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Çanakkale'de Arı Katliamı: Binlerce Arı Telef Oldu

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde arıcılık yapan İskender Yıldırım'a ait 80 kovan arının büyük bölümü henüz belli olmayan bir nedenle telef oldu. Bölgede çok sayıda arıcılık yapanların arılarının da telef olduğu iddia edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arı ölümleriyle ilgili inceleme yapacak. Arı sahiplerinin ise konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde arıcılık yapan İskender Yıldırım'a ait 80 kovan arının büyük bölümü henüz belli olmayan bir nedenle telef oldu. Bölgede çok sayıda arıcılık yapanların arılarının da telef olduğu iddia edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arı ölümleriyle ilgili inceleme yapacak. Arı sahiplerinin ise konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

Bayramiç'e 3 kilometre uzaklıkta Bayramiç Barajı bölgesinde 80 kovan ile arıcılık yapan İskender Yıldırım (47), dün arı kovanlarını kontrol etmek için arılığının bulunduğu bölgeye gitti. Yıldırım, 80 kovanda bulunan arılarının büyük bir bölümünün telef olduğunu gördü.

Arılarının büyük bir bölümünün telef olmasından dolayı büyük üzüntü duyan İskender Yıldırım, "Burada dün ciddi bir arı ölümü başladı. Kovanlardaki arı sayısı 3'te 1'ine düştü. Şu anda sönen kovanlarımız var. Benim gibi 10'u geçik arıcının kovanları aynı durumda arılar telef olmuş. Kovanların önünde durmadan arı ölüyor. Gerçekten ciddi bir arı katliamı var. Bütün arıcılar toplanıp İlçe Tarım Müdürlüğü'ne müracaat edeceğiz. Konu nedir anlaşılacak. Arı dediğiniz şey basit bir şey değil. Arılar dünyayı ayakta tutan bir hayvan. Arılarımızı böyle görünce içimiz acıdı, dokunsalar ağlayacak gibiyim" dedi.

Bölgede arıcılık yapan çok sayıda kişinin de arılarının telef olduğu iddia edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arı ölümleriyle ilgili inceleme yapacak. Arı sahiplerinin ise konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunması bekleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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