Çanakkale'de kesinleşmiş hapis cezası olan 9 şüpheli yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheliyi yakaladı. 22-28 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplamda 57 bin 841 kişi ve 43 bin 923 araç sorgulandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 57 bin 841 kişi ve 43 bin 923 araç sorgusu yapıldı. 111 aranan kişi ve 15 aracın yakalandığı belirtildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda ise, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'hakaret' suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'basit yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'bilişim sistemler banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'tarla açma' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'belgede sahtecilik' suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 33 şahıs olmak üzere toplam 42 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından 42 şahıstan 9'u tutuklandı.

Vatandaşların huzur ve güveni için mesai gözetmeksizin 7/24 esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
