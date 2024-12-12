Üye Girişi
Haberler
Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı

Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı

 Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek

Hakan Fidan kritik zirvede 1 değil tam 7 mesaj birden verecek

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

Çanakkale'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuzluk Yok

Çanakkale'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuzluk Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eceabat ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yürütülen saha taramasında olumsuz bir duruma rastlanmadığını açıkladı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Eceabat ilçesi açıkları Saros Körfezi'nde meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası yürütülen saha taramasında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmediğini söyledi.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 14.34'de merkez üssü Saros Körfezi açıkları olan Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta 25,5 kilometre derinlikte 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. Geçmiş olsun" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bütün Portekiz'i düşman etti
img

Suriye'nin en korkulan adamıydı! Görüntüyü izleyince kanınız donacak
img

"Hapisten çıksın Öcalan'ı öldürteceğim"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Güngören'de bina neden çöktü? Az önce deprem mi oldu? 12 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı! ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Masterchef 12 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları! Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında? Mete Atatüre'nin yaptığı çalışmalar neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.