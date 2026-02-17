Haberler

Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bir lastik botta toplam 37 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince hareket halinde durdurulan fiber karinalı lastik bot içinde 37 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları 'TCSG-6' ve 'KB-111' tarafından hareket halinde durdurulan fiber karinalı lastik bot içinde 15'i çocuk toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
