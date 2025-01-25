Çanakkale'de 35 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonla 10'u çocuk olmak üzere toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 10'u çocuk olmak üzere toplam 35 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-20 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde 10'u çocuk 35 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE