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Çanakkale'de 300 Polisle Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Çanakkale'de 300 Polisle Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
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Çanakkale'de 300 polisin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında 2 bin 218 kişi denetlendi. İl Emniyet Müdürlüğü, güvenli ve huzurlu sokaklar için 7/24 sahada olduklarını belirtti.

Çanakkale'de 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 218 kişi denetlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde huzur uygulamaları devam ediyor. Biga ilçesinde 300 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. 47 umuma açık alan, 2 bin 218 şahıs, 252 araç ve sürücüsü denetlendi. Uygulamaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "570 bin 499 Çanakkaleli hemşehrimizin huzuru için 7/24 sahadayız. Bizim tüm amacımız 'saat fark etmeksizin huzurlu sokaklar" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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