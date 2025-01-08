Çanakkale'de 281 Kaçak Göçmen Yakalandı, 18 Organizatör Tutuklandı
Çanakkale'de yapılan huzur uygulamalarında 281 kaçak göçmen yakalanırken, 18 organizatör tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale'de bir ayda yapılan huzur uygulamalarında 281 kaçak göçmen yakalandı, 18 organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediyor. Ekiplerce 1-31 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan huzur uygulamalarında 281 kaçak göçmen yakalandı, 18 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa