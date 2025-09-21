Çanakkale'de 24 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 24 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Sahil Güvenliğe ait 'TSCG-61' gemisi ve 'KB-103' botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Durdurulan lastik bot içerisinde 10'u çocuk olmak üzere toplam 24 kaçak göçmen yakalandı. - ÇANAKKALE