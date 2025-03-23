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Çanakkale'de 24 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 24 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonla 4'ü çocuk toplam 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 4'ü çocuk toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edilerek, bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik botları 'TCSG-6' ve 'KB-4304' tarafından durdurulan lastik bot içinde 4'ü çocuk toplam 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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