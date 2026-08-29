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Çanakkale'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çanakkale'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sabah saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü A.Y., olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi F.Y. ağır yaralandı. Diğer araçtaki bir yaralıyla birlikte toplam 2 yaralı Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bayramiç-Çan karayolunun 30'uncu kilometresinde sabah saat 08.00 sıralarından Hacıkasım mevkiinde meydana geldi. Orman işinde çalışan A.Y. (63) yönetimindeki 17 TC 163 plakalı araç Çan istikametinden gelen 31 AHF 713 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevke dildi. Çarpışmada Bayramiç Karıncalı köyünde yaşayan A.Y. olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan eşi F.Y. (55) ise ağır yaralandı. 31 AHF 713 plakalı araçta da 1 yaralının olduğu öğrenildi. Yaralılar Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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