Çanakkale'de 16 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6'sı çocuk toplam 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6'sı çocuk toplam 16 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. 6'sı çocuk toplam 16 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
