Çanakkale'de 16 Çocuk ile 23 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'de 16 Çocuk ile 23 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lastik botlarında meydana gelen makine arızası nedeniyle sürüklenen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 16 çocuk da bulunuyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lastik botlarında yaşanan makine arıza nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 16'sı çocuk 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 8 Temmuz saat 07.20 sıralarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yardım talebi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu KB-103 tarafından lastik bot içinde bulunan 16'sı çocuk 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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