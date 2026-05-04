Çanakkale'de 15 kaçak yapı yıkıldı

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Nisan ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda il merkezinde 8, Ayvacık ilçesinde ise 7 adet olmak üzere toplam 21 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı