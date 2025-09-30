Haberler

Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Yüzde 52,98'i Asılsız

Çanakkale Valiliği, 2025 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrıların yarısından fazlasının asılsız olduğunu açıkladı. Bu durumun acil durumlara müdahale sürelerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Çanakkale Valiliği, 2025 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen her 2 çağrıdan 1'inin asılsız olduğunu açıkladı.

Çanakkale Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; 01 Ocak - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 369 bin 332 çağrı karşıladığını açıkladı. Gelen bu çağrıların ise 173 bin 679'u gerçek çağrı olup ilgili birimlere yönlendirilirken 195 bin 653'ü ise asılsız çağrı olarak kayda geçti. Çağrıların yüzde 52,98'si asılsız ve gereksiz çağrılardan oluştu.

Asılsız çağrılar hayat kurtarma şansını azaltıyor

Çanakkale Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Asılsız ve gereksiz çağrılar, gerçek acil durumlara müdahale süresini uzatarak hayat kurtarma şansını azaltıyor ve ekiplerin zamanını boşa harcıyor. 112'yi yalnızca acil durumlar için arayın. Gereksiz aramalar hem yasal işlem hem de idari para cezası ile sonuçlanabilir." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
