Çanakkale'de 10 Operasyonda 3 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Güncelleme:
Çanakkale'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 10 operasyonda 3 göçmen kaçakçısı ve 27 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan organizatörlerin mahkeme işlemleri sürerken, göçmenler Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 10 operasyonda 3 organizatör ile 27 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik 7 gün içerisinde toplamda 10 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 3 organizatör ve 27 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan 3 organizatörün mahkemedeki işlemleri devam ederken yakalanan 27 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

