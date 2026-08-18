Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Kargo Gemisi Arızası

Çanakkale Boğazı'nda Kargo Gemisi Arızası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 142 metre boyundaki ’KAPITAN SHYRIAGIN’ isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 142 metre boyundaki 'KAPITAN SHYRIAGIN' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi.

Mersin'den Yalova'ya giden Tanzanya bayraklı 142 metre boyundaki 'KAPITAN SHYRIAGIN' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Sarıçay önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-1' ve 'KURTARMA-17' römorkörü sevk edildi. Ekipler 11.29 sıralarında kurtarma operasyonuna başladı. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in eski yıldızları şov yaptı! Benfica'dan tarihi fark

Tanıdık yüzler rakibe dinlene dinlene gol attı
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti

Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor

G.Saray'da deprem! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi

Bu nasıl bir ahlaksızlık? Kapağı açan ekipler bile şaşıp kaldı

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık şort giyemeyecek