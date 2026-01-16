Çanakkale'de sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda motor arızası yapan ve sürüklenen özel bir tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Eceabat ilçesi önlerinde içinde 3 kişi bulunan özel tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Botu KB-10 sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında içinde 3 kişi bulunan özel tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa