Çanakkale'de sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda motor arızası yapan ve sürüklenen özel bir tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda içinde 3 kişinin bulunduğu motor arızası yaparak sürüklenen özel tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Eceabat ilçesi önlerinde içinde 3 kişi bulunan özel tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Botu KB-10 sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında içinde 3 kişi bulunan özel tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
