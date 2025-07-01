Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu açıklarında sürüklenen içinde 6 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek Lapseki'ye ulaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki'ye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu açıklarında içinde 6 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki'ye yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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