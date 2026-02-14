Çanakkale Boğazı'nda dökme yük gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 229 metre uzunluğunda 'SANTA CRUZ' isimli dökme yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi römorkör tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Rusya'dan Sudan'a giden Malta bayraklı 229 metre uzunluğunda 'SANTA CRUZ' isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazından geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-14' ve 'KURTARMA-21' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi römorkörler refakatinde yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. - ÇANAKKALE