Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisinde Yangın Çıktı

Çanakkale Boğazı'nda AK DISCOVERY isimli kuru yük gemisinde çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda yaralanan 1 gemi personeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. 14 personelin bulunduğu geminin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edilirken, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya aldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürülürken, gemideki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan olayda yaralanan 1 gemi personelinin Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. - ÇANAKKALE