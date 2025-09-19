Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Arızalandı
Çanakkale Boğazı'nda makina arızası yapan Türkiye bayraklı 'DİDİM FATSA' kuru yük gemisi, römorkörler tarafından yedeklenerek güvenli bir bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda makina arızası yapan Türkiye bayraklı kuru yük gemisi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Aliağa'dan Bandırma'ya giden 67 metre uzunluğunda Türkiye bayraklı kuru yük gemisi 'DİDİM FATSA', akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-17' römorkörü bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Arızalanan gemi, 'Kurtarma-17' römorkörü tarafından yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. - ÇANAKKALE

