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Çanakkale Boğazı'nda genel kargo gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'nda genel kargo gemisi makine arızası yaptı

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 128 metre uzunluğundaki 'MAXIMUS 1' isimli genel kargo gemisi Nara Burnu açıklarında makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 128 metre uzunluğundaki 'MAXIMUS 1' isimli genel kargo gemisi Nara Burnu açıklarında makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Şevketiye demir sahasına götürülerek, demirletildi.

Mısır'dan Romanya'ya giden, 128 metre uzunluğundaki 'MAXIMUS 1' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Nara Burnu açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Genel kargo gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı Nara Burnu Romanya 3. Sayfa Haberler

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