Çanakkale Boğazı'nda Gemi Makine Arızası

Çanakkale Boğazı'nda Gemi Makine Arızası
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İspanya'dan Kocaeli'ye giden 108 metre boyundaki 'SPANACO PROGRESS' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası yaptı. Gemi, römorkörlerle Şevketiye demir sahasına çekildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 108 metre boyundaki 'SPANACO PROGRESS' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

İspanya'dan Kocaeli'ye giden Portekiz bayraklı 108 metre boyundaki 'SPANACO PROGRESS' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-19' ve 'Kurtarma-3' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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