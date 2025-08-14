Çanakkale Boğazı'nda Başıboş Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen başıboş tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait botla Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen başıboş tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Lapseki önlerinde başıboş tekne sürüklenmeye başladı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünün (VTS) durumu fark etmesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa