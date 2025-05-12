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Çanakkale Boğazı'nda Arıza Yapan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Arıza Yapan Tekne Kurtarıldı
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Kilitbahir önlerinde makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya güvenle yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde, içinde 4 kişi bulunan tekne makine arızası yaptı. Arıza yapan tekne içindeki 4 kişi ile beraber sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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