Çanakkale Biga'da vinç taşıyan tırın tekerleri alev aldı, itfaiye söndürdü

Çanakkale Biga'da vinç taşıyan tırın tekerleri alev aldı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde sabah Göktepe mevkiinde seyir halindeki tırın tekerleri alev aldı. Dorsesinde vinç taşıyan tırın alevlerini gören sürücüler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi; yangın itfaiyece söndürüldü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki tırın tekerleri alev aldı.
Olay, Biga ilçesinde sabah saatlerinde Göktepe mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken tekerlekleri alev aldı. Dorsesinde vinç taşıyan tırın tekerleklerinin alev aldığını gören çevredeki sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı