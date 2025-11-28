Çanakkale Biga'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 139,79 gram metamfetamin ve 20 adet extasy ele geçirildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince narkotik suçlara yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Denetimler neticesinde 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar sırasında gerçekleştirilen aramalarda 139,79 gram metamfetamin, 20 adet extasy ele geçirildi. Dosya sonlandırılması neticesinde Biga'da bulunan 3 hedefe ait 4 adrese operasyon düzenlenerek şüpheliler yakalandı.
Haklarında, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE