Çanakkale Biga'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale Biga'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tarım arazisinde başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına ekipler havadan karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Değirmencik köyü ile Kemer köyü arasındaki tarım arazilerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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