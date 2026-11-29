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Çanakkale'nin Biga ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle seyir halindeki bir kamyonun romörkü devrildi.

Olay, Biga ilçesi Göktepe mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonun romörkü seyir halindeyken şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı