Çanakkale Biga'da şiddetli rüzgar kamyonun romörkünü devirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Göktepe mevkiinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle seyir halindeki kamyonun romörkü devrildi. Plakası belirlenemeyen kamyon için çevredeki sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle seyir halindeki bir kamyonun romörkü devrildi.
Olay, Biga ilçesi Göktepe mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonun romörkü seyir halindeyken şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı