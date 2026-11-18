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Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığına müdahale eden jandarma ekipleri, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve figür ele geçirdi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 10 - 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde Biga ilçesinde meydana gelen tarihi eser kaçakçılığına müdahale edildi. Biga'da gerçekleştirilen operasyonda; 378 adet Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen muhtelif boyut ve ebatlarda sikke, 3 adet tarihi eser niteliğinde hayvan figürü, 1 adet tarihi eser niteliğinde insan figürü ele geçirildi. Toplam 382 adet tarihi eser niteliğinde malzemeye jandarma ekiplerince el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı