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Çanakkale Bayramiç ve Ayvacık'ta 50 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Çanakkale Bayramiç ve Ayvacık'ta 50 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Çanakkale'nin Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 50 kök kenevir ve 2 bin 637 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı skunk/kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik Bayramiç ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 2 şüpheliye ait 2 adreste yapılan aramalarda, 50 kök kenevir bitkisi, 2 bin 637 gram kubar esrar, 30 sentetik ecza, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram skunk, hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları kapsamında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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