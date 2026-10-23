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Çanakkale Bayramiç'te çöken yolda devrilen kamyonda 1 kişi öldü, sürücü yaralandı

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Çanakkale Bayramiç'te çöken yolda devrilen kamyonda 1 kişi öldü, sürücü yaralandı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Örenli ile Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık alanda saat 14.00 sıralarında yol çöktü ve seyir halindeki kamyon devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı; yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çökme meydana gelen yolda seyir halindeki kamyon devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Örenli ile Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık alanda meydana geldi. Orman işçisi Levent K. henüz plakası belirlenemeyen kamyon ile seyir halindeyken yol çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü Levent K. yaralanırken, Fahrettin Cinkılıç ise olay yerinde hayatını kaybetti. Levent K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fahrettin Cinkılıç'ın cenazesi ise Bayramiç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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