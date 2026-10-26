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Çanakkale Ayvacık'ta su alan teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

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Çanakkale Ayvacık'ta su alan teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Teknedeki 2 kişi sağ ve bilinci açık olarak Babakale Sahil Güvenlik İskelesi'ne çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu su alarak batma tehlikesi geçiren tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, önceki gün saat 20.25 sıralarında Deveboynu Plajı açıklarında meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu özel tekne, su alarak batma tehlikesi geçirdi. Teknedekilerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Botu 'KB-103' sevk edildi. Teknedeki 2 kişi sağ ve bilinci açık olarak bota alınarak Babakale Sahil Güvenlik İskelesi'ne çıkarıldı. Teknenin ise sahibi tarafından bulunduğu bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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