Çanakkale Ayvacık'ta su alan teknedeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu su alarak batma tehlikesi geçiren tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, önceki gün saat 20.25 sıralarında Deveboynu Plajı açıklarında meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu özel tekne, su alarak batma tehlikesi geçirdi. Teknedekilerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Botu 'KB-103' sevk edildi. Teknedeki 2 kişi sağ ve bilinci açık olarak bota alınarak Babakale Sahil Güvenlik İskelesi'ne çıkarıldı. Teknenin ise sahibi tarafından bulunduğu bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı