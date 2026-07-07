Ayvacık'ta orman yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Büyükhusun köyü yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılırken ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarında ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı