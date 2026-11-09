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Çanakkale Ayvacık'ta kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası için arama sürüyor

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Çanakkale Ayvacık'ta kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası için arama sürüyor Haber Videosunu İzle
Çanakkale Ayvacık'ta kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası için arama sürüyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde geçtiğimiz sabah saatlerinde evinden kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastasından haber alınamıyor. AFAD, UMKE ve jandarmanın zeytinlik, makilik ve ormanlık alandaki arama çalışmalarına iz takip köpekleri de katılıyor.

Ayvacık ilçesinde geçtiğimiz sabah saatlerinde kaybolan alzaymır hastası için arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

Ayvacık'ın Yukarıköy köyündeki evinden geçtiğimiz sabah saatlerinde kaybolan 80 yaşındaki Zeynep Öztürk'ten haber alınamıyor. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle Yukarıköy bölgesindeki zeytinlik, makilik ve ormanlık alanlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ormanlık ve makilik alanlarda devam eden arama kurtarma çalışmaları AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince gerçekleştiriliyor. Çalışmalara ayrıca jandarma iz takip köpekleri de katılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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