Çanakkale Açıklarında 39 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale Açıklarında 39 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bottaki 17'si çocuk toplam 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Ekiplerin, Yunan Sahil Güvenlik tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen göçmenlere müdahale ettiği bildirildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bottaki 17'si çocuk toplam 39 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu 'KB-103' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildiği belirlenen lastik bottaki 17'si çocuk toplam 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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