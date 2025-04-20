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Çanakkale Açıklarında 29 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 29 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından 29 kaçak göçmen yakalandı. 12'si çocuk olan göçmenler, lastik botla tespit edildi ve işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 29 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 12'si çocuk toplam 29 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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