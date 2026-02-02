Haberler

Çanakkale'de 22 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 22 kaçak göçmen yakalandı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 10'u çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 10'u çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'KB-119' tarafından durdurulan lastik botta 10'u çocuk olmak üzere 22 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

