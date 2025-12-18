Çan'da güvenli trafik için denetimler devam ediyor

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçe genelinde şehir içi trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe merkezinin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol ediliyor. Denetimler kapsamında hız sınırı, emniyet kemeri kullanımı, motosiklet sürücülerinin kask takma zorunluluğu ve araç evrakları inceleniyor. Ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla sürücülere bilgilendirmelerde de bulunuyor. Denetimlerin, trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi - ÇANAKKALE