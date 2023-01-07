Çan'da ev yangını büyümeden söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesi Terzialan Beldesi Çakmakçayır Mahallesi Körkuyu Sokak'ta Naci Sezen'e ait evde saat 20.30 sıralarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, yanan evde maddi hasar oluştu. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Terzialan Çanakkale İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çan'da ev yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.