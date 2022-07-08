Son dakika haberi... Çan'da anız yangını

Çan'da anız yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çan ilçesine bağlı Koyunyeri köyü yakınları Doğandere mevkiinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevlerin çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Çan Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın ormana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 25 dönüm tarım arazisi ve içinde bulunan yaklaşık 200 adet saman balyası kül oldu.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.