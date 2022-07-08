Son dakika haberi... Çan'da anız yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Çan'da anız yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çan'da anız yangını Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri köyü yakınlarında anız yangını çıktı.

Çan'da anız yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çan ilçesine bağlı Koyunyeri köyü yakınları Doğandere mevkiinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevlerin çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Çan Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın ormana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 25 dönüm tarım arazisi ve içinde bulunan yaklaşık 200 adet saman balyası kül oldu.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Sevdanur Şahin - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title